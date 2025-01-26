Более пяти тысяч избирательных участков открылось на выборах президента Белоруссии

Более 5 тысяч избирательных участков открылось на выборах президента Белоруссии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Чуть меньше половины граждан уже сделали свой выбор в ходе предварительного голосования.

Избирательные участки открылись на президентских выборах в Белоруссии в день основного голосования. Об этом сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко в эфире телеканала «Первый информационный».

«Сейчас мы собираем информацию об открытии участков. Они в 8:00 все открылись», — сказал он.

Как рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков с места событий, больше пяти тысяч участков работают в воскресенье, 26 января. Работать они будут до 20:00. Чуть меньше половины избирателей сделали свой выбор во время предварительного голосования.

К моменту закрытия избирательных участков будет ясна приблизительная явка граждан. После этого специалисты подсчитают голоса, а ближе к утру станут понятны предварительные результаты.

Больше пяти тысяч избирательных участков открылись ровно в восемь утра по всей Белоруссии. Чуть меньше половины избирателей уже сделали свой выбор в ходе предварительного голосования. Остальные голосуют сегодня, в назначенный день президентских выборов. Участки закроются в восемь вечера. К этому времени уже будет ясна приблизительная явка. Затем — подсчет голосов и ночью, ближе к утру, станут понятны предварительные результаты выборов президента Белоруссии.

«Обязательно нужно проявить свою гражданскую позицию и проголосовать. Если не получилось досрочно, то обязательно в основной день голосования. Я же вижу, я же наблюдаю, как у нас в школе проходят выборы: все спокойно, люди идут», — рассказала избиратель Калина Белобруя.

Досрочное голосование за следующего президента Белоруссии проходило с 21 по 25 января. Явка на нем составила 41,81%. Причем самый большой приток избирателей был отмечен в Могилевской области.

Среди кандидатов на пост президента Республики: действующий лидер страны Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, депутат Анна Канопацкая, лидер белорусских коммунистов Сергей Сыранков и лидер Партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК Белоруссии обвинил ЕП в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.