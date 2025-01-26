Нужно договариваться: как не ругаться родителям и бабушке в вопросе воспитания ребенка

Фото: www.globallookpress.com/© Frank Röder

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Именно мама и папа решают, как воспитывать своего ребенка. Бабушка же не должна действовать поперек слова родителей.

Нередко между родителями и бабушками возникают споры о воспитании ребенка. Однако важно соблюдать четкое распределение ролей. Так, мама и папа должны быть основой, а бабушки — источником безусловной любви и заботы. Об этом рассказала детский психолог Александра Аныкина в беседе с Life.ru.

Специалист объяснила, что конфликты зачастую возникают из-за разных подходов к воспитанию: бабушки обычно выступают с позиции «вседозволенности», а мама и папа становятся «плохими полицейскими». Хотя иногда бывает и наоборот. Однако при правильном распределении ролей в семье родители должны устанавливать четкие правила и границы. Именно они решают, как воспитывать своего ребенка. Бабушка же не должна действовать поперек слова мамы и папы.

Если роли путаются, то в первую очередь родители должны помнить, что главный для ребенка тот, кто проводит с ним больше времени. Даже если чадо на выходные уезжает к бабушке, то все равно в приоритете у него мама и папа. Вместе с тем Аныкина посоветовала не пытаться полностью контролировать бабушку. Лучше договариваться.

Также психолог подчеркнула, что иметь бабушку и дедушку — большая удача для ребенка. Все-таки они дают ребятишкам бесценные эмоции.

Прежде один из руководителей Американской ассоциации супружеской и семейной терапии, психотерапевт Логан Коэн назвал пять скрытых признаков детской травмы. Причем они могут казаться естественными, но на самом же деле это не так.

Многие психологические комплексы взрослых людей являются результатом эмоционального пренебрежения, которое оказывали на них в детстве родители. Это может быть причиной детской психологической травмы, последствия которой сравнимы с ранением от прямого физического насилия. Однако эмоциональное пренебрежение, в отличие от побоев, невидимо и кажется естественным.

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