«Отнеслась с юмором»: 17-летняя дочь Даны Борисовой рассказала о своей беременности

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

О ситуации узнал и отец Полины — бизнесмен Максим Аксенов.

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина стала получать много поздравлений с пополнением в семействе. Об этом 17-летняя девушка рассказала в беседе с изданием The Voice.

Слухи о беременности Полины поползли после распространившихся в сети слов Даны Борисовой о том, что у дочери есть огромная любовь к азиатской культуре, и она нашла там себе кавалера. Телеведущая призналась: боится стать бабушкой «так рано».

«Неделю назад мне позвонил дедушка и сказал, что с ним связываются его друзья и поздравляют с моей беременностью от моего якобы парня-корейца. Я отнеслась к этому с юмором, ведь в интернете часто пишут какие-то гадости или чушь. <…> Но потом мне начали массово писать родственники с поздравлениями о беременности», — поделилась Полина.

О ситуации с беременностью узнал и отец девушки — бизнесмен Максим Аксенов. Полина его не без труда убедила в том, что это неправда. Она также опровергла сообщения о наличии парня. По словам девушки, сейчас ее сердце свободно.

Дана Борисова также заявила, что не говорила о страхе стать бабушкой. По ее словам, сейчас Полина будет сдавать ЕГЭ, намерена поступить в университет и получить сразу два диплома.

«Я никогда не говорила, что выгоняю ее и называю ее домом не Россию, а Корею. Я никогда не говорила, что Полина „может залететь“, что я боюсь стать бабушкой в 48 лет, это все чушь», — сказала Борисова.

Отношения телеведущей и ее дочери складывались непросто. Девочку она родила от бизнесмена Максима Аксенова, но семьи у них не получилось. Ребенок доставлял немало проблем, особенно в подростковом возрасте. Бывало, что после очередного скандала Полину отправляли жить к отцу.

По словам Даны, дочь постоянно провоцировала ее и манипулировала, даже грозилась свести счеты с жизнью. Особенно тяжело было в период пандемии, когда Полина приехала в Россию из британской школы и отказывалась продолжать учебу на родине. Борисова была на грани помешательства из-за стресса.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Дана Борисова получила предложение руки и сердца. Избранник телеведущей живет в Лондоне, но регулярно приезжает в Москву.