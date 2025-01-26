Футбольное поле и рэпер Мот: как сын Маликова отметил день рождения

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Младшему наследнику знаменитости исполнилось семь лет.

Сыну народного артиста России Дмитрия Маликова Марку исполнилось семь лет. Об этом певец рассказал в своем личном блоге.

Для младшего наследника организовали масштабный праздник. Декорации в зале напоминали футбольное поле. Пол был расчерчен в виде игровой площадки, повсюду стояли вазы с мячами. А посреди помещения располагался огромный плакат, стилизованный под спортивную тематику. На нем было написано имя именинника, поздравление и сколько лет исполнилось.

Фото, видео: Instagram*/steshamalikova

На мероприятии также присутствовала старшая сестра мальчика Стефания. В своем личном блоге она показала большой стол, за которым сидел Марк вместе со своими сверстниками.

«Пусть твой стол всегда будет полон друзей», — пожелала она ему.

К слову, день рождения посетил и рэпер Мот. Он также присоединился к празднику и даже поиграл в футбол.

После основной части на вечеринке устроили дискотеку со световыми элементами. Маликов надел на себя переливающиеся очки, а Стефания яркий ободок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у Дмитрия Маликова украли концертные костюмы.

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