«Он как светлячок»: российские артисты поздравили Харатьяна с 65-летием

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Судьба порой наносила ему жесточайшие удары, но каждый раз он справлялся.

Кино до сих пор остается важнейшим из искусств, а актеры — проводники образов и ценностей эпохи. На этой неделе поздравления принимает Дмитрий Харатьян. Народному артисту, вечному гардемарину — 65 лет. Судьба порой наносила жесточайшие удары, но каждый раз он справлялся… не без помощи главных женщин в его жизни. Их несколько. И даже супруга против этого не возражает. Корреспондент «Известий» Александр Морозов расскажет подробно.

Голубоглазый, с обаятельной улыбкой гардемарин Корсак.

«Я на него смотрела, конечно, широко открытыми глазами, потому что все девчонки тогда были влюблены в Диму Харатьяна», — рассказала актриса театра и кино Ольга Кабо.

Ольга Кабо и Дмитрий Харатьян не раз снимались вместе. «Королева Марго», «Летучая Мышь», а после фильма «Тебе настоящему», поклонники объявили их киномужем и киноженой.

«Знаете, как Дима умеет играть любовь? Какие у него глаза? Они такие отзывчивые, такие живые», — делится с нашей редакцией актриса театра и кино Ольга Кабо.

За свою кинокарьеру Дмитрий Харатьян сыграл сотню героев. Признанный секс-символ, своими образами он разбил не одно девичье сердце.

И наш ответ Джеймсу Бонду — суперагент Соколов.

Личное счастье актер обрел только со второй попытки. Но не только жены меняли судьбу народного артиста.

Он проснулся знаменитым в шестнадцать лет, после выхода фильма «Розыгрыш». Однако первой главной роли могло и не случится. Если бы не подруга из пионерского лагеря.

«Девочка Галя Ставбунская. И с этого все началось. Вот это такой счастливый случай, который я расцениваю как подарок судьбы, а не какой не случай. Потому что я был готов, видимо, к этому. И я любил петь, гитары — это моя была среда, моя стихия», — рассказал народный артист России Дмитрий Харатьян.

Свою первую гитару романтик советского и российского кино выменял на велосипед! С тех пор с этой шестиструнной подругой не расстается. С гитары и начался дебют артиста в кино.

Гитара «Торнадо» сыграла немаловажную роль в фильме «Розыгрыш». Красивый дизайн и неплохой звук. В свое время это был крутой инструмент и стоил безумных денег — 500 рублей, тогда как средняя зарплата была чуть больше ста!

В 1976-м такую было достать очень сложно. Поэтому в конце фильма девчонки Советского Союза сопереживали главного герою, а вот парни скупо роняли слезы по разбитой гитаре.

После триумфа в «Розыгрыше», дуэли на экране следовали одна за одной!

«Гардемарины, это вообще было взрыв. Я уже служил в армии и, могу сказать, что белая зависть, конечно, с такой популярностью, которая была у них, у этих ребят невозможно описать. Светлана Сергеевна сделала из них кумиров», — поделился с нами народный артист России Александр Домогаров.

Харатьян оказался единственным из первого состава гардемаринов, проделавшим с режиссером приключенческой саги Светланой Дружининой, путь длиной в 36 лет. От первого фильма в 1987 году до финальной части в 2023 году.

«След любви. Все его ждут с любовью, прощаются с ним с любовью, пишут ему с любовью. „Наш любимый гардемарин, наш любимый Харатьян“. И так далее. Женщина у нее была одна — Софья, которая играла тогда потрясающе, и моя любимая Олечка Машная. Вот, „Вы никуда не денетесь“ — это тоже была актерская любовь», — говорит кинорежиссер Светлана Дружинина.

Даже когда жизнь на экране перестала отражать реальность, с которой столкнулся актер в конце 1990-х, а многие его друзья из мира кино и музыки уходили на дно с головой, он нашел в себе силы изменить свою жизнь и сосредоточиться на истинных увлечениях и семье.

«Он трепетный, он трепетный и умный, конечно, мужчина», — сказал рок-музыкант Гарик Сукачев.

«Он, действительно, как светлячок. На него слетаются все лучшие люди Москвы и Петербурга. И он платит тем же», — говорит народный артист РСФСР Михаил Боярский.

«И этот огонь, который есть в Харатьяне, он горит и до сих пор продолжает гореть. И это меня очень удивляет, потому что возраст не маленький», — делится с нами кинорежиссер Юрий Мороз.

В свои 65 легендарный актер и не думает уходить на пенсию. Его энергии позавидует любой молодой актер. Концерты, съемки, он часто бывает с гуманитарной миссией в зоне СВО. Доказывает делом легендарные слова: «Жизнь — отечеству! Честь –никому!»

«Ощущать, чувствовать жизнь как радость. Каждое мгновение, каждый день своей жизни стараться проживать как подарок», — народный артист России Дмитрий Харатьян.