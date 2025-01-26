Костоправ или костолом? Как не ошибиться в выборе остеопата

Фото, видео: www.globallookpress.com/Patrick Pleul; 5-tv.ru

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В России лишь один из десяти врачей обладает необходимой квалификацией.

Когда дело касается здоровья, мелочей, как мы понимаем, быть не может. Тем более, когда речь идет о детях. В Казани на приеме у остеопата скончался годовалый ребенок. Пока идет следствие, доктора допросили и отпустили.

Но случай вызвал огромный резонанс, поскольку интерес к неинвазивным способам лечения большой и отличить костоправа от костолома — задача непростая. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Остеопаты лечат, их лжеколлеги — калечат. Тысячи псевдоспециалистов по всей стране орудуют в частных центрах и на квартирах.

Подмосковье. Комнатушка переделана под массажный кабинет. Расслабляющая музыка. Евгений предлагает выпрямить осанку на тренажере «Правило». Бьет тибетскими вениками, потом привязывает к тренажеру. Спустя полчаса приходится жаловаться на боли.

Но Евгений с образованием инженера-конструктора литейного производства продолжает.

«Риск получения травмы при таких процедурах крайне высок. Это как переломы, переломы костей, например, перелом позвоночника», — рассказал нашей редакции травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, Сергей Прокофьев.

Вот еще один лекарь, который не спрашивает о противопоказаниях.

К лжеврачу мы приехали по объявлению, которое нашли в интернете. Он ведет свой прием в обычной своей квартире.

Анатолий ставит диагнозы словно экстрасенс без каких-либо рентген снимков, МРТ и КТ. В общении ссылается на свой богатый опыт, который наработан без медицинского образования.

В России сейчас на одного настоящего остеопата — десять таких лжеспециалистов. Они работают в сером рынке медицины — контроля за ними нет до первого несчастного случая. Квалифицированных знаний у псевдоврачей минимум, из документов разве что распечатанный на принтере сертификат с сомнительных тренингов. В интернете десятки предложений освоить специальность за четыре дня.

Сколько человек пострадало от таких шарлатанов статистики нигде нет. Елена из Краснодарского края пришла лечить спину к местному, казалось, специалисту, а ушла едва ли не инвалидом.

«Со слов дипломированных специалистов, если бы я еще посетила я бы не выжила. От смерти меня спасло только то, что я отказалась от методов лечения. После пятого сеанса госпитализировали в наше местное ЦРБ со средней степенью тяжести здоровья», — рассказывает пострадавшая Елена Косюк.

Настоящие медики зафиксировали у женщины подвывих в шейном отделе, а лжедоктор до сих пор принимает пациентов.

Оказался в тяжелом состоянии и пациент Петра Скрипника, «Известия» рассказывали о нем в прошлом году. После сюжета имя его загремело так, что следователи возбудили уголовное дело, позже мужчину осудили на полтора года лишения свободы.

Но его методы до сих пор живут и совершенно далеки от медицинских — молотком по спине он избавлял от всех недугов, а через кровопускание очищал организм. Любителя ударных практик, последователя Скрипника мы разыскали в Челябинске.

К Сергею Панину записались на прием под видом пациента. Цена приема десять тысяч рублей.

Методы Панина больше похожи на нетрадиционную медицину, а остеопатия — это классическая медицинская помощь, где врачи улучшают кровообращение, свойства подвижности, работают с нервной системой пациента. Специальность относительно новая, официально появилась десять лет назад. Сейчас в реестре российской остеопатической ассоциации более трех тысяч врачей. И чтобы стать таким специалистом необходимо не только базовое медицинское образование.

«Он проходит свое обучение в ординатуре, по остеопатии. На самой длительной в России программе профессиональной переподготовки мы учим врачей-остеопатов три с половиной года, уже врачей. Это действительно серьезная длительная подготовка», — рассказал заслуженный врач РФ Дмитрий Мохов.

Только после этого врач становится полностью квалифицированным специалистом, которому можно довериться. Поэтому не стесняйтесь перед приемом спросить у него документы, Есть еще одно правило — хороший врач не возьмется лечить пациента, которому не в состоянии помочь, он направит его к компетентному специалисту.