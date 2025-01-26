Вспышка гепатита, угроза эпидемии: названы нарушения в работе краевого онкоцентра на Камчатке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месяц исследования в учреждении закрыли постановлением суда.

Резонансное ЧП на Камчатке, там в краевом онкоцентре десятки пациентов заразились гепатитом после прохождение компьютерной томографии. Вирус выявлен у 49, но всего под подозрением — 9271 пациент онкоцентра. Все, кто в 2023 и 2024 годах там делали КТ.

На месяц исследования в онкоцентре закрыли постановлением суда. В документе указано, что первые случаи заражения были аж в феврале прошлого года, потом в марте.

Потом было долгое внутреннее расследование и лишь в декабре все прикрыли. Конечно, нашли нарушения.

Главное из которых — многократное использование одноразовых расходников. Потому что не хватало. Закупили четыре тысячи штук, а прошло через кабинет, напомню, более девяти тысяч.

Сам приборчик — такая канюля, как ее называют, чтобы прокалывать крышки. Буквально копеечная деталь, но через нее пациенты, что шли на КТ после посетителей с гепатитом, заражались. А учитывая специфику контингента — это все в онкоцентре происходило — для некоторых гепатит означает смертный приговор.

Вот из-за такой вот, повторюсь, копеечной детали. И то ли из-за желания реально сэкономить, то ли от профнепригодности тех, кто планировал закупки для больниц. Уволен глава краевого Минздрава. Но не ясно, знает ли он про канюли и сколько раз их можно использовать.