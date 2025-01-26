«Звездные врата» и терминаторы: Трамп затевает пугающий мегапроект

Фото, видео: IMAGO/Christian Ohde/ТАСС; 5-tv.ru

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Всего за четыре года ведущие американские компании кратно увеличат мощности искусственного интеллекта.

То, о чем предупреждал Джеймс Кэмерон еще 40 лет назад, вполне может стать явью через четыре года. В США появится аналог «Скайнет», а там и до терминаторов недалеко… И все из-за Трампа!

Плох тот президент США, что не затевает мега-проект. Рузвельт строил атомную бомбу, Кеннеди — космические корабли, Рейган готов был начать «звездные войны», Трамп открывает «Звездные врата».

По плану, всего за четыре года ведущие американские компании кратно увеличат мощности искусственного интеллекта. На мега серверы в Техасе потратят денег больше, чем в свое время на проекты Рузвельта и Кеннеди вместе взятые.

Рейгановские мечты, как мы помним, были блефом, чтобы заставить Советский Союз потратиться на аналогичные разработки. Вот только название трамповскому суперпроекту выбрали какое-то странное. «Звездные врата» уже есть. Это целая киновселенная про спецотряд, который путешествует между галактиками. Более того, и у ЦРУ был реальный спецотряд с таким названием — экстрасенсов, которые должны были силой мысли воровать советские секреты. Но те только заставляли исчезать миллионы долларов финансирования. Или в этом и цель?

Предыдущий президент США вложил 50 миллиардов долларов в производство полупроводников в США, но ни одного чипа при нем так и не выпустили. При этом в Америке нет как бы коррупции, есть лоббизм. В прошлый раз BigTech помог избраться Байдену, тот дал денег на заводы. В этот раз поддержали Трампа, он стимулирует искусственный интеллект.

Чем это может закончиться нам уже объяснил Голливуд. «Скайнет» с терминаторами — это и есть искусственный интеллект, который додумался, что человечество ему просто мешает. Напрасно он только решил убивать людей, проще было спонсировать нового американского президента, чтобы тот придумал мегапроект и переселил всех на… Венеру, например. Сделав ее снова великой.