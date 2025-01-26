«Неразрывная связь»: как Россия и Белоруссия сотрудничают в различных сферах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Страны объединяет не только экономика, промышленность и культура, но и совместная история.

В эти дни Белоруссия переживает важный политический этап — президентские выборы. В прошлый раз ситуацию попытались откровенно раскачать. Сейчас в целом обстановка спокойная, хотя белорусские спецслужбы точно ждут провокаций, и не исключают даже попыток интервенции со стороны Польши или Украины.

Снова Белоруссия прикрывает западные рубежи большой братской России. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Одно Союзное государство, одна экономика, культура, общее будущее и общая память.

Брестская крепость приняла первый удар немецко-фашистских войск и первые сражения Великой Отечественной войны.

«Накануне войны шло формирование и полки не были полностью укомплектованы, под плитами мемориала сегодня покоятся представители 21 национальности», — рассказала заведующая отделом «Восточный форт» мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» Инна Гавриленко.

В первый же день крепость окружили. Несмотря на превосходящие силы противника, героические бои продолжались. 26 июня оборона сосредоточилась лишь в Восточном форте. У красноармейцев было радио, слышали, что немцы захватили Минск. Но до последнего думали, что это дезинформация, и держались.

Это фрагмент огромной воронки от 1800-килограммовой бомбы, сброшенной на Восточный форт между валами 29 июня 1941 года. Последний очаг организованной обороны крепости после бомбардировки с воздуха пал. Немцы забрасывали казармы-казематы гранатами, дымовыми шашками, выжигали огнеметами. Тех, кто остался в живых, пленили.

В прошлом году музей в крепости посетили туристы из 29 стран. Сейчас всю территорию постоянно реставрируют, открывают новые музеи по программам Союзного государства.

«Более 327 миллионов рублей — это проект 2018–2020 года. Ну а проект 2024–2026 года планируется, что будет более 494 миллионов российских рублей», — рассказал член Совета национального собрания Белоруссии, директор мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» Александр Коркотадзе.

Советский Союз начал восстанавливать республику еще когда шла война. Минский автомобильный завод, запустили в августе 1944 года. Все последующие годы, кроме гражданской техники, производили знаменитые колесные тягачи для армии. После 1991 года уникальное производство выделили в отдельный кластер. Именно там строят платформы для «Ярсов» и «Тополей», которые сегодня защищают и Белоруссию.

«На постсоветском пространстве такую технику, кроме БелАЗов, наверное, никто не делает, да. Проходимость — это у нас и девиз — техника, не знающая преград», — отметил главный конструктор, начальник управления Минского завода колесных тягачей Василий Бурьянов.

На самом МАЗе сейчас специализируются на общественном транспорте и грузовиках. Локализация производства на МАЗе — более 85 процентов, все из Белоруссии. Остальное из России: двигатель из Ярославля, из нашей страны металл и некоторые комплектующие.

Наши страны переплетены не только общей историей и оборонкой. Но и неразрывно связаны экономикой. Из Белоруссии поставляют и бытовую технику, известную своей долговечностью. Телевизоры, стиральные машины, холодильники.

Производство многопрофильное, как и раньше.

«Не напрямую с АвтоВАЗом, а с партнерами, которые поставляют комплектующие, в том числе и на АвтоВАЗ. Как пример, тормозные диски», — рассказал генеральный директор «Атланта» Дмитрий Харитончик.

Или белорусский трикотаж, который давно стал национальным брендом. Лен изображен даже на государственном гербе.

«И то, что я двадцать лет тому назад предрекал, произошло: мир перестал возделывать в тех объемах, которые сегодня нужны, эту культуру, а мы ее сохранили. Уцепившись зубами, мы боролись за возделывание льна. Мы модернизировали льнозаводы и дважды модернизировали льнокомбинат Оршанский», — заявил президент республики Белоруссия Александр Лукашенко.

Оршанский льнокомбинат — самый крупный в Европе и СНГ. Здесь производят восемь процентов мирового объема льняного текстиля. Поставляют продукцию в сорок три страны мира.

«До сих пор ни один ученый не может объяснить, почему в льняной одежде летом на четыре градуса холоднее, а зимой в этой же одежде на четыре градуса теплее», — говорит заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината Сергей Сидин.

И конечно же сельское хозяйство, которое занимает семь процентов от ВВП Белоруссии.

По молочке — Белоруссия чемпион. В 2024 году здесь произвели около девяти миллионов тонн молока. Отсюда почти весь молочный импорт в нашу страну. Знаменитые сыры, мороженое.

«Крем-брюле мы делаем не путем добавления вкусовых добавок, каких-то красителей и так далее. То есть получаем сгущенное молоко, варим его и уже карамелизированное сгущенное молоко добавляем в пломбирную смесь для того, чтобы получить вкус крем-брюле», — поделился с нашей редакцией директор минского хладокомбината номер два, Дмитрий Бонохов.

Белорусские товары давно завоевали места в холодильниках россиян. К нам везут свинину, говядину, птицу, колбасу, полуфабрикаты. Наши деньги за эти товары обеспечивают рабочие места, развитие, модернизацию производств. Местные предприятия стараются сохранить не только советские стандарты качества продукции, как той же молочки, но и хорошее советское социальное наследие.

Это партизанская деревня — музей от агрокомбината. В годы Великой Отечественной войны здесь было одно из самых мощных партизанских движений.

Подпольно боролись с немцами больше 350 тысяч человек. Пускали под откос поезда, устраивали диверсии. Для наших наступающих войск строили мосты и переправы помогали и в боях. После освобождения Белоруссии влились в ряды Красной армии. А после Победы вернулись восстанавливать и республику, и Союз. Все вместе десятки народностей и национальностей. Строили те самые заводы, которые сейчас обеспечивают наши страны.