Университет продолжает развиваться: МГУ отпраздновал 270 лет с момента основания

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Сегодня рядом с историческим зданием на Воробьевых горах строится «инновационная долина».

Флагман отечественной науки и высшего образования! МГУ отмечает в этом году юбилей — 270 лет с момента основания. У нас и День студента из-за этого в январе!

При этом Университет продолжает развиваться, рядом с историческим зданием на Воробьевых горах строится «инновационная долина».

А еще есть необходимость в новом кампусе. Эту тему как раз обсуждали на заседании попечительского совета, где президент процитировал слова профессора-славянофила Шевырева, написанные к другому юбилею МГУ в период Крымской войны, но звучащие как никогда актуально.

«Завистники сил наших думают принести нам вред своей враждой. Нет, они принесут нам пользу, заставив нас узнавать и разрабатывать силы нашей земли, нашего неизмеримого Отечества. Задача русских университетов в этом деле есть задача великая, святая, неистощимая». Очень правильные, актуальные для сегодняшнего дня слова», — сказал Владимир Путин.

Вообще же, русские университеты — понятие, которое следует толковать шире, чем ВУЗы географически расположенные в России. Речь о всем духовном, интеллектуальном пространстве Русского мира.