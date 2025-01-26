Чистым песком засыпят пострадавшие от разлива мазута пляжи на Черном море

Фото, видео: Игорь Онучин/ТАСС; 5-tv.ru

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За минувшую неделю новых выбросов топлива не зафиксировано.

Черноморские пляжи, пострадавшие от разлива мазута, приведут в нормативное состояние к летнему курортному сезону. Такое обещание дал глава Минприроды после визита в пятницу на место ЧП всей аварийной правительственной делегации. На пляжи вместо вывезенного грязного песка планируют завести в четыре раза больше чистого, чтобы не только восстановить уровень, но и сверху насыпать подушку в 20 сантиметров. Что обнадеживает — за минувшую неделю новых выбросов топлива на поверхность моря не зафиксировано.

Более того, у берегов Анапы снова появились резвящиеся дельфины, над ними, как обычно, кружат чайки, а в рыбе, выловленной в Черном море, не обнаружено превышения чего-либо опасного.

В общем, все будет хорошо, если ученые придумают, что делать с тем мазутом, что уже вылился из танкеров и лежит на дне. Есть разные технологии, как убрать — их тестируют прямо там, на пляжах. Выбрать лучшую должны к середине февраля.

«Вы видите, что на пляже мы смотрим и применяем новые технологии, которые нам рекомендует как наука, так и специалисты в этой области. Вот пленку, которую нам порекомендовал Курчатовский институт, как говорят коллеги, кто работает в районе пляжа, вы видели эту пленку, она позволяет задерживать мазут и его утилизировать в случае, если волна с мазутом выходит на берег», — прокомментировал ситуацию заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель комиссии по ликвидации последствий Виталий Савельев.

Разломанные корпуса танкеров также поднимут со дна и распилят. Начнут с той кормы, что и так на мели, из нее уже выкачали остатки мазута. Параллельно ведется подсчет ущерба, который в теории должны оплатить потом собственники танкеров. Странно, что сейчас этих собственников мы не видим и не слышим. Ликвидацией последствий занимается кто угодно — тысячи неравнодушных волонтеров, но не те люди, что зарабатывали миллионы, выжимая все из стареньких танкеров, а сейчас стараются уйти от ответственности.

Как выяснили «Известия», против компании «Волгатранснефть», что владеет танкером, что на мели, уже был подан иск о признании ее банкротом. Сделала это компания «Волга-Бункер», у которой в руководстве те же люди, что и у «Волготранснефти» и один и тот же конечный бенефициар — миллиардер Игорь Шавва.

Вторая компания «Кама Шиппинг», та что владеет танкером 232, уже неплатежеспособна, при доходах в 300 с лишним миллионов в год, она не платила налоги. Скопился долг перед ФНС свыше 50 миллионов рублей, так что приставы заблокировали счета этой фирмы.

Ну, и вишенка на торте — владельцы «Кама Шиппинг», отец и сын Сельковы из Перми, в свое время руководили компанией, отправившей в смертельный рейс поломанный теплоход «Булгария». Помните эту трагедию?

В общем, ребята все тертые. Не удивительно, что президент, который, держит ситуация с мазутным ЧП на личном контроле, распорядился проверить всю систему транспортировки нефти в стране.

«Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства, проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», — дал поручение Владимир Путин.

ЧП у берегов Анапы во многом уникально. Еще никогда столько мазута в море ни разу не попадало.

Да, аварий с нефтепродуктами было много, достаточно вспомнить горящие платформы в Мексиканском заливе, но то была чистая нефть. Она легче воды, достаточно установить заграждения и собрать ее с поверхности. Мазут — это нефть с добавками, топливо меняет свою плотность и когда холодно тяжелее воды, когда вода прогреется, он всплывает. И вот этого момента в Анапе стараются не допустить, иначе вся уборка берегов будет насмарку. Ликвидировать такое ЧП, безусловно, научный и технологический вызов для страны. Один из тех, что стоит сейчас перед Россией.