Новая реальность: главы ведущих мировых корпораций не приехали на форум в Давосе

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lian Yi; 5-tv.ru

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Многие вместо этого предпочли посетить инаугурацию Трампа в США.

Европа больше всех страдает от эффекта бумеранга. Они запретили себе поставлять высокотехнологичные товары нам. Машины, например. Ну, что ж… Китай тут как тут. А что в Европе? Volkswagen уже закрывает заводы. А кто готов их купить? Опять же — китайцы.

Сейчас Трамп хочет обрушить цены на нефть. Кто этому обрадуется? Тот, кто больше всех закупает нефти. Китай. А кому будет плохо? Тем, до кого дешевая нефть не дойдет — европейцам.

Про банкротства в Германии и Франции мы уже устали рассказывать. Что дальше? Больше банкротств! И падение уровня жизни. Новые евровласти призывают тратиться на оборону, а не на школы или больницы. А где закупать будут оружие страны НАТО? Правильно, в США.

Тем более, что Трамп в открытую предупредил европейцев: пора удваивать ваши траты на оборону и брать на содержание Украину. А иначе что? Узнал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Альпийская идиллия — под лавиной всемирного разочарования и глобального недовольства. Буря протестов не обошла стороной даже эти недосягаемые вершины.

«За последний год миллиардеры увеличили свое состояние на два триллиона долларов. Это в три раза быстрее, чем в предыдущем году», — прокомментировал исполнительный директор OXFAM INTERNATIONAL Амитабх Бехар.

Все это в разгар войны и кризисов. Но именно на этом им и удается сколачивать целые состояния.

Давос-2025, экономика пушек, танков и ракет. И Украина в этой цепочке как будто бы по-прежнему их главный бизнес-актив.

«Фронт движется в неправильном направлении. Если Украина проиграет, потребуются не миллиарды, а триллионы вложений», — заявил генсек НАТО Марк Рютте.

И ведь ни у кого даже аппетит не пропал во время этих кровожадных речей.

«Господин Зеленский все еще пытается вести войну против собственного народа. Возможно, только для того, чтобы извлечь из этого выгоду. Ведь все знают, что на крови делают огромные состояния», — рассказал экономист Айк Хамер.

Следом и в Брюсселе решили с новым рвением измерять свою силу в калибрах и снарядах, точно так же не принимая в расчет, что за каждым танком стоят опустошенные бюджеты и сотни жизней.

И это в тот момент, когда экономическими достижениями в Давосе мало кто мог похвастаться. В потерянных десятилетиях процветания и благополучия наконец призналась сама Урсула фон дер Ляйен.

«Эта свобода досталась нам очень дорого. Домохозяйства и бизнес почувствовали стремительно растущие цены на энергию, и счета еще далеки от снижения», — прокомментировала председатель европейской комиссии Урсула Фон Дер Ляйен.

Но даже когда миллионы европейцев считают центы, чтобы оплатить растущие счета за электричество, власти Евросоюза продолжают декларировать безграничную помощь Украине «независимо от позиции США».

«Украина на сто процентов зависит от Америки и Европы, а отныне США не собираются тратить столько, сколько тратила администрация Байдена», — сказал политолог Кристоф Херстель.

И сами же европейские страны на распутье, особенно, у кого на носу выборы. Дилемма Олафа Шольца: оставаться союзником Киева или стать мирным канцлером.

Но к чему, на самом деле, вместе с Европой готовится сам Киев, предлагая Трампу, например, захватить часть России.

«Чтобы остановить россиян, необходима миллионная армия. Однако, если Европа и Америка заявят о невозможности содержать такое большое украинское войско и придется сократить численность ВСУ, то их контингент должны заменить другие войска», — заявил Владимир Зеленский.

«Зеленский обращается к европейцам как к единственной группе стран, которые все еще говорят, что будут поддерживать Украину. Однако он переоценивает способность Европы к независимости и, тем более, к военным действиям», — сказал депутат Европарламента Гуннар Бек.

А большинство глав ведущих мировых корпораций и финансовых гигантов даже не приехали в этом году на форум, предпочли примкнуть в эти дни к другой вершине — к Капитолийскому холму, где проходила та самая инаугурация, после которой Европу, действительно, ждет неминуемое столкновение с новой и непредсказуемой реальностью.