Партнер номер один: как развивается дружба России и Китая

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Текущий год будет очень важным для обоих государств.

С самого начала СВО и волны санкций против нас проявился один фактор, который позволяет уверенно довести спецоперацию до победы — география. Наша страна — самая большая в мире. У нас много соседей и много друзей. Один Китай чего стоит.

КНР — торговый партнер номер один для России. Основной покупатель российских углеводородов, тех самых, что под санкциями, но Китаю до этого нет дела. Китай мыслит не годами, а эпохами. В 2018 году мы радовались, что товарооборот достиг в 100 миллиардов долларов. Но вот уже в 2023 году объемы перевалили за 200 миллиардам, а по итогам 2024 года будет под 250, и обороты только нарастают. Но главное — сохраняется совершенно особенная атмосфера контактов на высшем уровне.

2025 год будет очень важным для обоих государств. И они, и мы празднуем 80-летие Победы во Второй мировой. В мае на наш парад в Москву приедет председатель КНР. В сентябре на парад в Пекин — президент России. Кроме того, 2024-й и 2025-й — перекрестные годы культуры.

Один совместный проект особенно интересен — картина «Красный Шелк». Захватывающий детектив, съемки которого проходили и в России, и в Китае. О работе над ним министр культуры рассказывала президенту лично. Сценарий вдохновлен реальной историей о том, как съезд компартии Китая в первый и последний раз проходил за пределами Китая, под Москвой. И как его пыталась сорвать западная разведка. Совсем скоро компания «НМГ кинопрокат» выпустит картину на большие экраны.

Декорации остросюжетного экшн-детектива показывают, что связи наших двух стран теснее, чем кажется и тема, как никогда актуальна, как тогда пытались рассорить две крупнейшие державы континента так и сейчас — это их задача номер один. Но пока, будем честными, получается из рук вон плохо. Даже наоборот. Связи только крепнут.

«Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры», — сказал Владимир Путин во время видеоконференции с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.