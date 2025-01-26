Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Попытки ВСУ контратаковать пресекаются.

Настроения в Киеве царят, мягко говоря, пессимистичные. Те решения, что реально принимают в Белом Доме, докручивают до небывалых масштабов.

В Пентагоне, говорят: уволены все, кто отвечал за Украину. При этом, надо понимать, что у идеи большого договора между Москвой и Вашингтоном есть противники.

Во-первых, это очевидно — Зеленский и его команда. Логика простая: мир значит выборы, значит — вон из кресла.

Тут как раз подоспела аналитика. По опросам, самый популярный претендент на пост президента Украины сейчас — бывший главком Залужный, тот, что сейчас посол в Лондоне. На втором месте — глава ГУР, террорист Буданов*, тоже вполне себе креатура Британии. Зеленский — третий.

Я думаю вы догадались, что социологию эту подготовила компания тесно связаная с Британией.

При этом надо понимать, что у идеи урегулировать конфликт на Украине путем большого договора между Москвой и Вашингтоном есть противники.

Во-первых, это очевидно — Зеленский и его команда. Логика простая. Мир — значит выборы, значит вон из кресла.

Тут как раз подоспела аналитика по опросам. Самый популярный претендент на пост президента Украины бывший главком Залужный, ныне в Лондоне посол. На втором месте — террорист, глава ГУР Буданов, тоже вполне себе креатура Британии. Зеленский — третий.

Надо ли объяснять, что социологию очень вовремя подготовила компания, тесно связанная с Британией. Потому что бывшая империя негодует. Какой такой мир? План был стравить США и Россию и постоять в сторонке.

Британия убеждает Киев — воюйте. Британия убеждает Брюссель — пока Украина воюет, Европа и НАТО копят силы и готовятся. К чему?

При этом о судьбе самой Украины уже откровенно никому нет дела.

При этом главком ВСУ фактически открытым текстом признается, что солдаты отступают, Украина проигрывает. Даже если сейчас ее из неведомых закромов зальют еще деньгами и оружием, это лишь несколько снизит наши темпы продвижения.

Настрой российских бойцов решительный — довести дело до победного конца. Об этом репортаж корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Российские войска расширяют плацдарм к северу от Красного Лимана, осложняя логистику противника. Уже держат под огневым контролем село Колодези.

Ударами артиллерии и беспилотников уничтожена движущаяся техника противника. А разбежавшуюся по оврагам пехоту наши бойцы добивали уже точечными сбросами с дронов.

Попытки контратаковать на том же направлении уверенно пресекаются. Через несколько дней после эпизода у Колодезей разгромлена штурмовая группа ВСУ: подбиты американский БТР М-113 и немецкий БМП Murder.

После того как группировка «Запад» взяла под контроль Терны и Новоегоровку, она продолжила усиливать давление на краснолиманском направлении. Атакует позиции ВСУ на стыке ЛНР и ДНР, в районе села Торское и части Серебрянского лесничества.

Это расчеты гаубицы Д-30. Надежное отечественное орудие, простое и эффективное, как автомат Калашникова. Но при условии, конечно, мастеровитости самих артиллеристов.

«Умение солдата и профессионализм показывают, это орудие может стрелять, второй выстрел кладет в цель. 122-й калибр, дальность максимальная — 15 300», — рассказывает командир артиллерийской батареи группировки войск «Запад» c позывным «Рыжий».

Скорострельность этой гаубицы — до восьми выстрелов в минуту. И она может уничтожать не только пехоту, технику. На ее счету уже не один немецкий «леопард».

Наши ребята держат себя в форме и не только физической, но и моральной. За это направление, отвечает «Артист». Он же воюющий второй год актер театра и кино Александр Лепихов. В перерывах между боевыми задачами — пишет проникновенные фронтовые стихи:

«Заряжая снаряды, снова и снова мы пытаемся злобу в себе заглушить. Это чувство давно нам уже всем знакомо. Но не можем иначе теперь поступить»

Для возвращения домой необходима победа, достижение всех целей специальной военной операции. И к этому наши войска идут уверенно и скоро.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.