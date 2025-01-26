Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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У украинских боевиков есть прямой приказ от командования — убивать и издеваться над мирными людьми.

Добрый знак — русский флаг над Великой Новоселкой. Штурмовики зачищают дома и подвалы, местные жители помогают выявлять норы украинских боевиков.

Великая Новоселка была одним из двух плацдармов ВСУ во время их контрнаступа в 2023-м. Благодаря мужеству и стойкости российских бойцов, натиск врага был остановлен. А теперь группировка «Восток» сама пошла вперед. И вот, Новоселка — в кольце. Полное освобождение — дело ближайших дней. И таких полукотлов не менее пяти. Девять сел были освобождены за неделю.

И на этом фоне, едва вступив в должность, новый президент США Трамп заявил — хочу, как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным и поговорить, буквально, о мире во всем мире, на Украине, в том числе. Чего ждать от новой администрации?

Девять населенных пунктов освободили российские войска за минувшую неделю. А на прошлой — десять. В рядах ВСУ начинаются искать «крайних» — кто виновен в провалах. Задержан главный военный психиатр за помощь уклонистам, задержаны бывшие командиры 155-й бригады, которая разбежалась еще по дороге на фронт.

Дезертирство — главная проблема. Солдатам уже все понятно, солдатам хочется домой. Чтобы удержать их, командиры идут на чудовищные шаги. В Харьковской области, при досмотре украинских укреплений, наши бойцы заметили прикованных цепями солдат.

Ради чего? Ради чего этот конвейер смерти? Улица, облава, автобус, военкомат, окоп… Чтобы ухватившийся за просроченное президентское кресло Зеленский еще несколько дней смог называть себя президентом* Украины? Чтобы его жена могла еще немного полетать в статусе первой леди с vip-обслуживанием?

На этой неделе в швейцарском Давосе прошел традиционный форум. Так вот Алена Зеленская прилетела на неделю раньше, на бизнес-джете, в отель ее доставил лимузин. Ей надо было как следует отдохнуть и набраться сил там, в Альпах, прежде чем попрошайничать вместе с мужем.

На форуме мы не услышали от четы Зеленских ни про отношение к своим солдатам, как к животным, ни про то, что творят эти озверевшие солдаты на занятой ими территории. Когда наши штурмовики отбили Русское Поречное, деревню в Курской области, в подвалах нашли расстрелянных мирных жителей. У многих — следы пыток. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак собрал доказательства и показания очевидцев.

С каждым днем наша армия все ближе к Судже. Противник сдает один населенный пункт за другим и теряет десятки своих солдат на Курской земле.

Эти бойцы ВСУ первыми попались нашему 352-му мотострелковому полку на окраинах Русского Поречного, и отказались сдаться. То, что мы пойдем в атаку, да еще и так молниеносно, никто не ожидал.

Когда наши зашли в населенный пункт — противник еще пытался контратаковать. На протяжении суток российским мотострелкам пришлось отбивать эти накаты. Западные трофеи в этом помогли.

После освобождения Русского Поречного нашими войсками украинские боевики продолжили свою излюбленную тактику: после отхода из населенного пункта начинать его ровнять с землей. И превращать частные дома эвакуированных людей в руины.

Началась зачистка. Наши штурмовики искали в подвалах раненых украинских солдат. Но то, что обнаружили в одном из них, не поддается никакому другому объяснению. Только жестокость и зверство.

Тела стариков и женщин. Над ними издевались, потом убили.

«Скорее всего, туда гранату кинули, а потом просто давили», — рассказал командир отделения штурмовиков 352-го мотострелкового полка группировки «Север» с позывным «Ксей».

В этом подвале нашли пятерых — в соседних двух еще четыре тела. У погибших были завязаны глаза и руки.

«Во втором двое гражданских. Связанные. Замученные. В третьем — женщина с мужчиной лет сорока. У мужчины в груди огнестрел. Пулевое. У женщины — в затылке два», — поделился с нашей редакцией командир отделения штурмовиков 352-го мотострелкового полка группировки «Север» с позывным «Ксей».

У боевиков есть прямой приказ от командования — убивать и издеваться над мирными людьми. Кому удалось спастись рассказывают, как все было.

О том, что ВСУ вторглись на Курщину некоторые иностранные наемники, как они утверждают сами, узнают, оказавшись в плену. Колумбиец Пабло Пуэнтес Борхес говорит, что на Украину приехал, вообще чтобы только учить солдат ВСУ собирать аптечки.

«Нам не демонстрировали ни карту, ни говорили, что мы едем на территорию Российской Федерации. Нам сказали, что нужно вытащить раненых», — прокомментировал наемник из Колумбии Пабло Пуэнтес Борхес.

Но как установило следствие, наемник в декабре 2024 года незаконно пересек границу и вторгся в Курскую область. Его заданием был — дестабилизировать деятельность местных органов власти.

Сейчас российские войска продолжают наступать на Погребки, Малую Локню. Активизировались бои у Николаево-Дарьино. Это уже совсем рядом с государственной границей.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.