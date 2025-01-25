Тройное убийство: женщину и двух ее детей зарезали в Марий Эл

В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двух ее детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Особо тяжкое преступление произошло в городе Звенигово.

Сотрудники полиции республики Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих малолетних детей. Об этом сообщили в МВД России.

В ведомстве уточнили, что тела 29-летней потерпевшей и двоих ее детей трех и пяти лет с ножевыми ранениями обнаружили 25 января в квартире жилого дома города Звенигово.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в тройном убийстве мужчину 1989 года рождения. На его поимку были ориентированы все наружные наряды полиции и оперативные службы.

По факту совершения особо тяжкого преступления управление регионального Следственного комитета возбудило уголовное дело. Фото, видео: Telegram/ СУ СК России по Республике Марий Эл/su_skr12

«Следственными органами Следственного комитета России по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами „а“, „в“ части 2 статьи 105 — убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего», — сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Марий Эл Иван Чекулаев.

Он добавил, что в рамках расследования уголовного дела проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спрятавший тело женщины в «Запорожце» Гоши Куценко мужчина арестован.