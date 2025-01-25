Новый шеф Пентагона: экс-телеведущего Пита Хегсета привели к присяге

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Когда Дональд Трамп выдвинул кандидатуру татуированного красавца на пост министра обороны США, в Вашингтоне, мягко сказать, озадачились.

Пита Хегсета привели к присяге в качестве нового главы Пентагона. Об этом сообщили в Белом доме.

Ранее сегодня стало известно, что в Сенате прошло голосование за кандидата на пост шефа Пентагона Пита Хегсета. Он был утвержден благодаря решающему голосу вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. Голоса сенаторов разделились 50 на 50.

Споры вокруг Хегсета ходили давно. Например, сразу после его выдвижения газета Politico со ссылкой на американских политиков писала, что в Вашингтоне удивились такой кандидатуре.

«Похоже, что один из основных критериев, который используется, заключается в том, насколько хорошо люди защищают Дональда Трампа на телевидении», — сказал экс-чиновник Пентагона Эрик Стивен Эдельман.

Согласно материалу, американцы надеялись, что должность главы Пентагона займет человек, который «на самом деле имеет опыт в обороне». Основатель Independent Veterans of America Пол Рикхофф на странице в соцсети X добавил, что Хегсет наименее квалифицированный кандидат на этот пост.

Ранее 5-tv.ru писал о неожиданных фактах из жизни Пита Хегсета.