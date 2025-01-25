«Оскар» не достоин меня»: Кологривый не оставил триумф Борисова без внимания

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Актер ясно дал понять — номинанту на престижную кинопремию он не завидует.

Актер Никита Кологривый, получивший бешеную популярность не только своими работами в кино, но и скандальными выходками, отреагировал на номинацию своего коллеги Юры Борисова на премию «Оскар». А заодно прошелся по «горю» Саши Петрова.

Кологривый у себя в личном блоге опубликовал мем, на котором три фотографии — его собственная, Петрова и Борисова.

Напротив снимка Петрова надпись гласит: «Я достоин «Оскара».

Рядом с Юрой написано: «Я не достоин «Оскара».

Я рядом со снимком Кологривого написано: «Оскар» не достоин меня».

Все дело в том, что три этих актера весьма популярны в России, активно снимаются в фильмах, но все они по-разному относятся к своей работе. Например, Саша Петров, когда на него обрушилась слава, начал мечтать о работе в Голливуде. Юра Борисов же, будучи очень перспективным артистом, признавал, что ему будет сложно попасть на международный рынок и называл себя простым парнем из подмосковного Реутова.

И только Никита Кологривый в многочисленных интервью будто выражал недовольство своей славой. Он считал, что его жизнь изменилась после одного популярного сериала, а ранее его будто не замечали, хотя его роли в других картинах были потрясающие.

Тем не менее, сейчас Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Бороться за награду вместе с ним будут: Эдвард Нортон, сыгравший в картине «Боб Дилан: Никому не известный», Киран Калкин, исполнивший роль в фильме «Настоящая боль», Гай Пирс из «Бруталиста», а также Джереми Стронг из фильма «Ученик. Восхождение Трампа».

Культовый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица считает, что номинация Борисова на «Оскар» — это знаковый момент для России. По его словам, таким образом российские актеры вновь заявят о себе и «будут опять в мире Голливуда».

Кустурица высоко оценил игру Борисова в кино. Режиссер считает, что актер умеет давать фильмам часть себя и своего обаяния, и каждая его роль была по-своему хорошей.