«Читайте классику, слушайте молодых»: как Рубальской удается оставаться в тренде

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Легендарная поэтесса дала совет авторам.

Опытный автор не должен отставать от трендов и игнорировать изменения, которые происходят в мире. Об этом заявила поэтесса Лариса Рубальская 5-tv.ru в рамках посещения «Дорожного радио».

«Во — первых, нужно читать очень много классику, обращать внимание на то, что пишут в сетях. Нельзя обходиться без слов, которые сегодня живут и выражают какие-то чувства. Нельзя говорить на старом языке и игнорировать то, что сейчас происходит», — считает поэтесса.

По мнению Рубальской, важно прислушиваться к словам молодого поколения. Поэтесса также призналась, что следит за творчеством современных артистов и искренне радуется, когда они исполняют песни на ее стихи.

«Мне нравятся те, кто поет мои песни. Сегодня я как раз увидела в сети, что AKMAL’ — совсем юный парень — поет песню „Транзитный пассажир“, и я уже влюблена в его исполнение», — призналась знаменитость.

Кроме того, поэтесса мечтает спеть дуэтом с певцом Niletto. Она давно следит за творчеством исполнителя и испытывает к нему теплые чувства. Среди ее фаворитов также такие артисты, как Стас Пьеха, Алексей Воробьев и Клава Кока.

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