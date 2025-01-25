Без «вертолетов, кошек и собак»: Фицо предложил признавать только два пола в Словакии

Фицо предложил закрепить в конституции Словакии положение о признании двух полов

Фото: Reuters/Djordje Kojadinovic

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По словам премьер-министра Роберта Фицо, в стране могут быть только мужчины и женщины.

В Словакии планируют закрепить в Конституции положение о признании двух полов — мужского и женского. Об этом заявил премьер-министр Республики Роберт Фицо в программе общественного вещателя STVR.

Фицо напомнил, что с такой же инициативой выступил президент США Дональд Трамп.

«Это возвращение к здравому разуму. У нас не может быть помимо мужчин и женщин кто-то еще, кто думает, что он вертолет, кошка или собака», — подчеркнул премьер.

Кроме того, Фицо добавил, что Евросоюз должен взять пример с американского лидера в сфере борьбы с нелегальной миграцией.

К слову, в первый же день пребывания на посту президента США Дональд Трамп подписал указ о признании в стране только двух полов — мужского и женского.

Республиканец сдержал свое предвыборное обещание, объявив войну либеральной гендерной повестке*, которая продвигает нетрадиционные ценности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Словакии прошли акции протеста с призывом к отставке Фицо.

* — принадлежит ЛГБТ, движению, признанному экстремистским и запрещенному на территории России