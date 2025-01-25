Деликатес с сюрпризом: на российские прилавки попала красная икра с глистами

В курганском магазине продавали красную икру с глистами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Одну из таких банок приобрела местная жительница в магазине «Рыбная база».

В Кургане продавали красную икру с гельминтами (паразитическими червями). Об этом URA.RU сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, одну из таких банок с «сюрпризом» приобрела местная жительница в магазине «Рыбная база».

«Жительница Кургана приобрела в магазине „Рыбная база“, принадлежащем ИП Иванову О. Н., красную икру производства ООО „Невод“ (Новосибирская область). Однако, открыв ее, в банке оказался неприятный сюрприз — черви», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что испорченную продукцию уже исключили из оборота.

После жалобы женщины инспекторы Россельхознадзора провели проверку предпринимателя, занимающегося реализацией лососевой икры. Выяснилось, что в документах на продукт отсутствует информация о проведении лабораторных исследований.

В результате бизнесмену было выдано предостережение. Кроме того, предстоит разбирательство также с производителем икры ООО «Невод».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала незаконную партию черной икры и красной рыбы в Хабаровском крае.