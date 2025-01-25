ВСУ атаковали 18 населенных пунктов Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате обстрела в поселке Октябрьский пострадал мирный житель.

Боевики Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 50 боеприпасов, атаковав 18 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В поселке Октябрьский в результате детонации пострадал мирный житель, добавил Гладков.

«Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — уточняется в публикации.

Гладков сообщил, что ВСУ выпустили 25 боеприпасов по поселку Октябрьский, селам Журавлевка, Солнцевка, Отрадное, Устинка, Чайки и Ясные Зори. Кроме того, боевики атаковали населенные пункты десятью беспилотниками, шесть из которых были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В результате атаки были повреждены частные дома, автомобиль, коммерческий объект, а также линия электропередачи.

По информации губернатора, украинские боевики также обстреляли села Богун-Городок и Цаповка в Борисовском районе с применением двух боеприпасов.

Кроме того, ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда по хутору Старый в Волоконовском району и 12 снарядов по городу Шебекино, селам Терезовка и Муром, хуторам Панков и Мухин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовикам «Люти» в ДНР.