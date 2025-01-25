Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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ВСУ потеряли в бою до 550 человек.

Бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение личному составу и технике нескольких бригнад Вооруженных сил Украины (ВСУ), заняв более выгодные позиции в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет в том числе о штурмовом подразделении «Лють» национальной полиции Украины.

ВСУ потеряли в бою до 550 человек, а также пять боевых бронированных машин (ББМ), танк, четыре орудия полевой артиллерии и три автомобиля.

Боевые действия прошли в районах населенных пунктов Дзержинск, Зеленое, Крымское, Петровка, Лысовка, Нововасилевка и Новоелизаветовка в ДНР.

Кроме того, российские бойцы поразили инфраструктуру военных аэродромов, места подготовки и склады дронов, скопления личного состава и техники противника в 132 районах СВО.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Черным морем у побережья Крыма.