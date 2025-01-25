Самолет Ан-24 выкатился за полосу движения в Хабаровском крае
Фото: Восточное МСУТ СК России
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
На борту лайнера находилось 20 пассажиров и три члена экипажа.
Пассажирский самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Хабаровские авиалинии», во время взлета покинул взлетно-посадочную полосу в аэропорту Нелькана, выкатившись с нее.
Самолет направлялся с рейсом по маршруту Нелькан — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск. На борту транспортного средства было 20 пассажиров и три члена экипажа.
Пострадавшие отсутствуют, возгорания не последовало.
В пресс-службе авиакомпании «Хабаровские авиалинии» рассказали, что эксперты проводят оценку технического состояния воздушного судна, после которой можно будет принять решение о возобновлении рейса.
Время отправки было перенесено в связи с проверкой, поэтому сообщается, что пассажиров уведомят о следующем вылете.
В связи с инцидентом Росавиация проводит расследование, о чем сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.
«Самолет отстранен от полетов, проводится оценка его технического состояния. Как ожидается, для перевозки пассажиров авиакомпания направит в Нелькан резервный борт — рейс назначен на завтра, 26 января», — информировал он в Telegram-канале.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СУТ СК) России пояснили, что ведется доследственная проверка случившегося. Рассматриваются признаки преступления по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Внуково введены ограничения на полеты.