В Госдуме назвали средний размер страховой пенсии с 1 февраля

С 1 февраля страховая пенсия составит около 25 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение, чтобы все социальные выплаты в 2025 году проиндексировали на фактическую инфляцию — 9,5%.

С 1 февраля средний размер страховой пенсии по старости составит примерно 25 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин от «Единой России», его слова приводит агентство РИА Новости.

Он уточнил, что в России с 1 января 2025 года размер выплаты вырос на 7,3% и составляет 24 059 рублей. После перерасчета сумма вырастет еще на 2,2%.

«То есть выплата составит около 25 тысяч рублей», — сказал он.

Прежде президент РФ Владимир Путин дал поручение, чтобы все социальные выплаты в 2025 году проиндексировали на фактическую инфляцию — 9,5%.

По уточнениям члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, эта сумма может варьироваться в зависимости от того, сколько получал каждый пенсионер индивидуально.

Кроме того, на рост ежемесячных выплат с 1 февраля 2025 может рассчитывать и категория федеральных льготников. Как и в прошлые годы, к ним относятся ветераны Великой Отечественной Войны, Герои России, СССР и Герои Труда, инвалиды всех групп и лица, подвергшиеся радиации после аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что россиянкам зачтут в пенсионный стаж отпуск по уходу за ребенком.