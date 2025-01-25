«Источники бактерий»: как правильно хранить еду в холодильнике
Жареная рыба не должна оставаться в холодильнике более 12 часов
Фото: www.globallookpress.com/© Harald Tittel
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Каждый продукт требует особого подхода.
Готовую еду нужно убирать в холодильник не позднее, чем через два часа после приготовления. Об этом «Известиям» рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
«Важно, чтобы температура в холодильнике не превышала четыре градуса, так как в этом температурном диапазоне активнее развиваются микробы, что увеличивает риск порчи пищи», — отметил специалист.
Он добавил, что салаты, приготовленные на заправке, могут храниться в холодильнике максимум 12 часов. Салаты, приготовленные из маринованных или квашеных овощей, напротив, можно держать в холоде до 36 часов.
Что касается мяса и рыбы, то, как заявил гастроэнтеролог, их можно хранить в холодильнике максимум 12 часов. Жареное или вареное мясо необходимо употреблять в течение двух суток. Только опять же не стоит забывать про правила хранения.
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