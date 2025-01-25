В Кремле назвали недружественной позицию Японии в отношении России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Токио снова заговорили о заключении мирного договора с Москвой.

Политика Японии по отношению к России остается откровенно недружественной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос агентства ТАСС.

«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны», — сказал он.

Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Японии Сигэру Исибы. Тот заявил, что Токио нацелен на заключение мирного договора с Москвой после разрешения разногласий.

Аналогичную мысль Исиба озвучивал в ноябре 2024 года. По его словам, отношения между государствами находятся «в тяжелом состоянии». При этом отметил, что Япония продолжит курс на заключение мирного договора.

После того, как Япония присоединилась к санкциям против России из-за ситуации на Украине, МИД РФ заявил, что Москва в ответ на это прекращает ведение переговоров с Токио о подписании мирного договора. И выходит из диалога о налаживании хозяйственной деятельности на южных Курилах. Кроме того, были отменены безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Японией были введены санкции против 11 физических и 29 юридических лиц из России.