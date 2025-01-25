Актер Владимир Фоменко скончался в возрасте 84 лет

Фото: Кадр из к/ф «Тайна предков», реж. Марат Арипов, 1972 г.

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Зрителям он запомнился по ролям в фильмах «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков», «Такая жесткая игра — хоккей».

Скончался советский и российский актер театра и кино Владимир Фоменко. Ему было 84 года. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру» ссылкой на его сына Георгия.

«К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича не стало. Отек легких», — говорится в сообщении.

Владимир Фоменко родился 11 сентября в 1940 году. В 1965-м он окончил ГИТИС. После этого артист работал в Театре на Таганке и Московском ТЮЗе. Играл Портоса в постановке по «Трем мушкетерам».

Фильмография Фоменко насчитывает шесть проектов. Зрителям он запомнился по ролям в фильмах «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков», «Такая жесткая игра — хоккей» и других картинах.

К слову, на днях ушел из жизни актер Балаковского театра юного зрителя Эдуард Колбанов. По словам его коллег, последнее время у Эдуарда были серьезные проблемы со здоровьем. Колбанов продолжительное время боролся с тяжелой болезнью. Артисту было 56 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Хропов.