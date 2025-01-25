«Нарушило планы Трампа»: Мексика отказала США в приеме самолета с нелегалами
Мексика отказала США в приеме самолета с нелегалами
Фото: www.globallookpress.com/© Boris Roessler
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Президент Штатов сразу после инаугурации подписал указ, согласно которому въезд мигрантов на территорию страны временно запрещен.
Власти Мексики отказали США в приеме военного самолета, на борту которого находились нелегальные мигранты. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Мексика в четверг отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, что, по крайней мере, на время нарушило планы администрации Трампа по депортации иммигрантов в страну», — говорится в сообщении.
Два самолета C-17 ВВС из США направлялись в Гватемалу. На борту каждого было по 80 человек. При этом другое воздушное судно, которое должно было отправиться в Мексику, так и не вылетело.
Для депортации требуется разрешение от принимающий страны. Поэтому вернуть нелегалов так и не удалось. Причина отказа Мексики пока не раскрывается.
Трамп сразу после инаугурации подписал указ, согласно которому въезд мигрантов на территорию США временно запрещен. Документ обязывает министерство внутренней безопасности, Минюст и Госдеп принять все необходимые меры для немедленного выдворения нелегальных иммигрантов через южную границу страны.
При этом в Белом доме отметили, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена не смогла справиться с проблемой незаконных мигрантов, на которых уходили «миллиарды долларов».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на должность министра обороны.