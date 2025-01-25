Сыгравшего Леню Голубкова актера Владимира Пермякова обманули мошенники

Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

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Когда-то он был лицом рекламной кампании финансовой пирамиды «МММ».

Актер Владимир Пермяков стал широко известен в 1990-х, став лицом рекламной кампании финансовой пирамиды «МММ», организованной Сергеем Мавроди. Играл эдакого собирательного простого россиянина, который разжился благодаря вкладам. Пирамида рухнула, многие жертвы винили во всем того самого Леню из рекламы. Если не за прямой обман, то за косвенное в нем участие. Два года назад мошенники обобрали самого артиста. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Пермякову 72 года. На квартиру в Москве за 20 миллионов он заработал, но сегодня, похоже, живет скромно, большие траты себе не позволяет. Пенсия, по признанию самого актера, «нищенская». На эту удочку его и поймали аферисты, пообещав провести перерасчет и улучшить материальное положение.

«Меня юристы развели на 183 тысячи рублей. Сказали про нищенскую пенсию, мол, приходите, поднимем. Спросил — там бесплатно? Она промолчала. Косит под адвоката, но друзья мои посмотрели, такого адвоката нет», — поделился Пермяков.

По словам артиста, «группа» состояла из двух частей. Одни разыскивала потенциальных жертв, а другая часть встречала их, уже «обработанных» в офисе юридической фирмы. Сначала эти «юристы» составили пакет документов, который обошелся в 31 тысячу рублей, потом — еще 52 тысячи за подачу бумаг в суд, а затем 126 тысяч «на судебные издержки». Лишнее клялись вернуть после новогодних праздников, когда получат положительное решение.

«Я говорю, у меня таких денег нет, ну, стольник наберу. Суд состоялся, почему-то мне присудили всего 54 тысячи <…> Подали мы в суд, я давал показания следователю. Там 1200 человек они обманули, пенсионеров. И молчок. Дело закрыли. Видно, крыша у них высокая. Вот так, внаглую», — вспоминает актер.

Как отметил Пермяков, если бы ему позвонили или остановили на улице с сомнительным предложением, не стал бы и слушать. Но мошенники принимали пожилого артиста в хорошем офисе и умели производить впечатление. А документы, которые они оформляли, как оказалось, он мог бы и сам собрать без особого труда.

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