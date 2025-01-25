«Глупеют с каждым днем»: актер Пермяков заявил, что женщинам дали слишком много прав

Фото, видео: 5-tv.ru

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По словам артиста, сейчас достаточно сложно встретить достойную избранницу.

В современном обществе женщинам предоставили слишком много прав. Таким мнением поделился актер Владимир Пермяков, более известный как Леня Голубков из рекламы финансовой пирамиды «МММ», в разговоре с 5-tv.ru на благотворительном светском рауте «Наш мир — 21 век».

«Мне кажется, нашим любимым, прекрасным женщинам дали много прав, и это мешает им быть женщиной — настоящей женщиной. Они начинают тянуть одеяло на себя за первенство и в жизни, и в любви. Я думаю, на 90% все зависит от женщин», — считает артист.

По мнению Пермякова, сейчас достаточно сложно встретить умную и достойную избранницу, так как женщины «глупеют с каждым днем».

«Много коварных женщин. Такое ощущение, что женщины глупеют с каждым днем — причины создают, проблемы. С умной женщиной не нужен подход, она сама все чувствует, понимает, и она не создает проблем», — объяснил он.

К слову, 72-летнему актеру все же удалось отыскать достойную возлюбленную. В 2023 году Пермяков женился на коллеге Ольге Петровой, которая младше его на 20 лет.

Несмотря на большую разницу в возрасте, актеры счастливы вместе и строят планы. Для артиста это четвертый брак. Две первые жены не поддерживали его творческих порывов и заставляли идти на стройку. Третья жена умерла от воспаления легких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера Владимира Пермякова обманули мошенники.