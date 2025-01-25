Анастасия Решетова высмеяла Алсу на сцене: «Я не певица, меня перепутали»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrey Titov; Instagram*/aleko_n; 5-tv.ru

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Скандальный развод Алсу с Яном Абрамовым и нелестные подозрения в адрес модели, казалось, остались в прошлом году. Не тут-то было.

Даже в свой день рождения модель Анастасия Решетова напоминает публике о конфликте с певицей Алсу. В свете резонансного развода артистки с бизнесменом Яном Абрамовым, а также слухов о его изменах с Решетовой, брюнеток не раз сравнивали. И не в пользу предполагаемой любовницы. Скандал гремел в прошлом году, однако не все его участники, похоже, готовы все забыть.

Алсу, хоть и не спешила обнародовать грязные подробности развода, все же намекала на связь Анастасии и Яна. Она также позволяла себе называть пассию бывшего мужа девушкой с низким социальным статусом. Этого модель забыть не смогла, ведь ее опровержений публике было недостаточно: многие коллеги поддерживали Алсу и говорили, что об интрижках Абрамова известно давно.

Очередная колкость в адрес противницы Решетова озвучила на праздновании своего 29-летия. На сцене работал певец Алексей Чумаков, во время исполнения песни он протягивал микрофон имениннице, а она смущенно подпевала. После нескольких неловких вокальных попыток модель рассмеялась и сказала: «Я не певица, меня перепутали». Чумаков скривился в гримасе якобы непонимания и продолжил шоу. Зато за кадром гости громко рассмеялись, оценив шутку.

Некоторые подписчики, увидевшие ролик в блоге Анастасии, были возмущены и удивлены ее злопамятности. Ей напомнили, что во многих случаях сравнения с артисткой оказывались унизительными именно для Решетовой. И советовали остановиться и оставить конфликт в прошлом, сохранив достоинство. А еще напомнили, что с возрастом и ей начнет угрожать уход любимого мужчины к молодой сопернице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшего мужа Алсу застукали в объятиях ее подруги.

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