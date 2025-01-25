Майданов поддержал идею включения патриотических песен в школьную программу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Госдума обсуждает вопрос изучения в школах творчества SНАМАN и Олега Газманова.

Включение современных патриотических песен в школьную программу — правильная инициатива. Об этом певец, депутат Госдумы Денис Майданов заявил в комментарии 5-tv.ru за кулисами конкурса «Большая сцена».

«Инициатива, а это инициатива нашего подмосковного депутата Сергея Колунова, абсолютно правильная. Мы в наше время, будучи детьми, изучали целый список замечательных песен, которые писали авторы в предыдущие времена. С этими песнями мы росли, становились достойными людьми своего государства. С этими песнями страна побеждала в войне, строила, любила, рожала. Поэтому песня хорошая всегда должна быть не только за столом, не только в караоке. Она должна быть и основой патриотического воспитания», — подчеркнул Майданов.

Он добавил, что список композиций, которые будут включены в школьную программу, сейчас обсуждается в Госдуме. Речь идет о произведениях современных авторов и исполнителей, которые вложили свою лепту в патриотическое творчество нашего времени.

Депутат Госдумы Сергей Колунов в марте прошлого года направил министру просвещения Сергею Кравцову письмо с просьбой дополнить школьную программу по музыке «песнями патриотической направленности современных авторов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хиты SНАМАN и Газманова могут добавить в школьную программу по музыке.