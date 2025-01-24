Режим ЧС федерального характера ввели в Севастополе после крушения танкеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Мера поможет привлечь дополнительные силы и средства на ликвидацию последствий разлива нефтепродукта.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера ввели в Севастополе в связи с крушением танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что режим ЧС федерального характера был введен в Севастополе по обращению губернатора Михаила Развожаева.

Такое решение поможет привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь из резервного фонда российского правительства, отметили в МЧС.

Ранее в этот день глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что к началу летнего сезона на пляжах не должно остаться мазута, который разлился после крушения танкеров в Керченском проливе.

По словам министра, сейчас готовится проект по улучшению состояния пляжа, предусматривающий установку новых гидросооружений — волнорезов, которые будут предохранять береговую линию.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в акваторию Черного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, эта цифра значительно меньше первоначальной оценки ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин распорядился провести полную ревизию всего танкерного флота и правил перевозки нефтепродуктов после ЧП в Керченском проливе.