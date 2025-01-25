Последняя буря месяца: 25 января стоит ожидать увеличения солнечной активности

Фото: 5-tv.ru

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Конец декады обещает быть спокойным.

Последняя суббота января обещает быть тяжелым днем для метеочувствительных людей. Как сообщает издание URA.RU, сильные геомагнитные возмущения с большой вероятностью спровоцируют мощные магнитные бури.

Январь в целом выдался неспокойным месяцем в плане солнечной активности. Ученые фиксировали всплески на протяжении всех предыдущих трех недель, однако с 21 числа все было относительно спокойно.

В субботу же, по прогнозам астрофизиков, буквально сразу же после полуночи стоит ждать возмущений в магнитосфере. Но слишком сильно пугаться не стоит — к вечеру ситуация нормализуется и с 26 числа и до конца месяца геомагнитная активность обещает быть спокойной.

Тяжелее всего бурления в магнитосфере Земли будут переносить люди преклонного возраста, подростки, испытывающие гормональную перестройку, а также пациенты, страдающие хроническими заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что побороть метеозависимость помогут здоровый сон и цифровой детокс.