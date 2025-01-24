Фото: © РИА Новости/Стрингер

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В случае переизбрания президента США в 2020 году, украинского кризиса могло не случиться.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что если бы на выборах президента США 2020 года Дональд Трамп одержал бы свою заслуженную победу, то кризиса на Украине могло и не быть. По словам российского лидера, у нынешнего американского президента «украли победу» на прошлых выборах, из-за чего политическая ситуация во всем мире пошла кардинально иным путем.

По мнению многих экспертов, в том числе и по словам самого Дональда Трампа, выборы 2020 года в США были фальсифицированы демократами в пользу кандидата от Демартии Джо Байдена. Результаты выборов посеяли разобщенность в американском обществе и привели к массовым акциям протеста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию ситуации в Украине, а также выразил надежду, что западные спонсоры принудят Киев к снятию запрета на переговоры.