Тайны «Прохожего» ушли с молотка: рукопись Виктора Цоя продали на аукционе
На аукционе в Петербурге за 1,5 млн рублей продали рукопись Виктора Цоя
Фото, видео: Чумичев Александр/Шогин Александр/ТАСС
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Песня вошла в альбом «Группа крови» и изначально носила название «Сильная личность».
В Санкт-Петербурге с аукциона продали рукопись легендарного Виктора Цоя с текстом «Прохожего». Эта песня вошла в альбом «Группа крови», а премьера состоялась в 1987 году.
Изначально у трека было другое называние — «Сильная личность». Именно оно указано на рукописи. По некоторым данным, его поменяли, чтобы цензорам было сложнее понять смысл хита.
Текст сопровождается резюме о том, что песня допускается к исполнению на концертах. В итоге лот ушел с молотка по стартовой цене — полтора миллиона рублей.