«Приумножать достижения»: как прошел визит Путина в МГУ

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Главный вуз страны отмечает 270-летие со дня основания.

Свой визит в МГУ президент начал с поздравлений студентов и преподавателей, вручил коллективу госнаграду. Владимир Путин отметил, что в Татьянин день, МГУ отмечает круглую дату — 270 лет. Корреспондент «Известий» Максим Прихода пообщался с выпускниками и теми, кто сейчас там учится.

Стопка зачеток в руках у старосты. Этот экзамен — последний. Сессия заканчивается строго до Татьяниного дня, который, конечно, день всех студентов, но в МГУ точно знают, чей именно это праздник.

«В этот день в 1755 году по инициативе Михаила Васильевича Ломоносова и Ивана Ивановича Шувалова был основан Московский университет. С самых первых дней он был наделен особой ответственной ролью в культурном, научном, общественном развитии нашей Родины», — отметил Владимир Путин.

Сегодня МГУ это 43 факультета, 15 НИИ и столько же научных центров, более 300 кафедр, десять филиалов, шесть из которых — иностранные.

«В советский период от МГУ взяли свое начало около 60 вузов, в том числе Сеченовский университет, МГИМО, МФТИ. Сегодня МГУ также играет лидирующую, системообразующую роль во всей системе отечественного высшего образования, задает общий вектор ее развития, работы во благо Отечества. Для сотрудников университета, его студентов, аспирантов, воспитанников это огромная честь и еще большая ответственность», — сказал глава государства.

А еще МГУ — это история. Виктор Садовничий проводит короткую экскурсию для президента по ее ключевым вехам.

«Есть фильм 1905 года, черно-белый, где мама собрала подруг, она Татьяна, празднует свой день рождения. И заходит Шувалов и говорит: „Мама, указ! Императрица подписала“. Отсюда Татьянин день», — рассказал ректор МГУ.

С момента своего основания 270 лет назад — МГУ остается кузницей лучших кадров во всех профессиональных областях. И нет такого школьника, который не мечтал бы здесь учиться.

МГУ это не только высокие профессиональные и научные стандарты — это вот такие виды из аудиторий. Заоблачная мечта каждого абитуриента.

У первых студентов — в 18 веке — вид был прямо на Красную площадь. Первое здание Императорского Московского Университета — то, где сейчас находится Исторический музей. В нем выставка: вот указ Елизаветы Петровны, вот студенческая форма тех времен. Шпага — обязательный атрибут.

О том, насколько во все времена были требовательны преподаватели Московского университета можно судить вот по этому табелю. Здесь даже у Ивана Тургенева по словесности — тройка!

Чехов, Грибоедов, Фонвизин, Тютчев, Фет, Герцен, Брюсов, Есенин, Склифосовский, Гинзбург Жириновский, Сахаров, Листьев, Бодров… Список известных выпускников бесконечен. Директор Исторического музея свой студенческий истфака скромно оставил дома, а вот профессорский билет отца — на витрине.

«Без воспитания научных кадров, без развития науки, которое самым тесным образом связано со всеми аспектами жизни, существование любой страны невозможно», — отметил Алексей Левыкин, директор государственного исторического музея, выпускник исторического факультета МГУ.

МГУ всегда был местом рождения самых нужных изобретений. Вот, например, противогаз созданный профессором химфака — Зелинским в годы первой мировой войны. Сегодня самые передовые разработки по-прежнему в руках студентов, аспирантов и профессоров. Вот, например, нейроинетрфейс, который позволяет человеку управлять компьютером силой мысли.

«В данный момент мы запустили систему, которая анализирует, на какой букве в данный момент человек фокусирует свое внимание», — рассказал Тимофей Пономарев, аспирант лаборатории биологического факультета МГУ.

А вот — квантовый компьютер, который собрали на физфаке.

«Это наш прототип квантового вычислителя, информация хранится в одиночных атомах рубидия, захваченных в оптические пинцеты. Это позволяет на таком устройстве некоторые алгоритмы выполнять сильно быстрее, чем на классических суперкомпьютерах», — отметил Станислав Страупе, руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовой технологии физфака МГУ.

Невероятные открытия каждый день делают ученые в обсерватории на Кавказе.

«Вот тут снимок известного микроквазара. Эта в заимодействующая система включает в себя сверхмассивную черную дыру и мы продолжаем наблюдение, чтобы установить период обращения системы», —рассказал Александр Татарников, научный инженер лаборатории Кавказской горной обсерватории МГУ.

В центре же аддитивных технологий и фотоники на 3D принтере могут напечатать микроскопическую модель Главного здания. И создают ультратонкие электроды, которые в перспективе помогут дополнить естественный интеллект искусственным.

«Здесь у меня в руках один из образцов нейроинтерфейсов. Мы уже нанесли здесь пленочку полиамида, она очень тонкая, это буквально несколько микрон. Соответственно, вот эти точечки — это как раз контакты, которые будут класться на мозг», —рассказал Александр Петров, старший научный сотрудник физического факультета и Института ИИ МГУ.

При этом у студентов есть доступ к самому передовому оборудованию.

В МГУ всегда умели сочетать богатую теоретическую базу и практический подход. Например, на журфаке даже у первокурсников все по-настоящему.

Альма-матер большей части современных корреспондентов, редакторов, ведущих и медиаменеджеров — на Моховой — не меняется лишь внешне. В программе много нового: от спецкурса по ведению Telegram-каналов до практического руководства по работе в качестве военкора.

«Курс ввели мы даже раньше, чем началось СВО, — в 2015 году: «Журналист в конфликтных и горячих точках», «Журналист в экстремальных ситуациях», — рассказала Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ.

Развиваться в МГУ можно не только в рамках факультетских дисциплин.

«Жизнь каждого студента разнообразная и включает в себя и волонтерство, и участие в мероприятиях, это и конный клуб, и яхт-клуб, также шахматный клуб. Мы периодически проводим квизы, музыкалити», — рассказал Илья Шуреков, председатель студенческой комиссии социологического факультета МГУ.

И так было всегда. Именно в студенческом театре МГУ режиссер Марк Розовский впервые стал худруком.

«Всегда была живая общественная жизнь, было много очень наших курсовых поэтов, я вот ушел в театральную жизнь, потому что еще в университете с друзьями создал студию „Наш дом“ знаменитую», — рассказал Розовский, народный артист России, выпускник Журфака МГУ.

Преподавательский корпус МГУ — это 11 000 профессионалов, из них — 6000 кандидатов наук, 3000 — докторов и 50 000 студентов. И у каждого из них свой ответ на вопрос, почему МГУ — это лучший ВУЗ страны.

«Потому что в нем учатся и работают лучшие люди страны», — считает студентка третьего курса социологического факультета Екатерина Новоселецкая.

«Тут чувствуешь себя, что ты в семье своей», — отметила студентка географического факультета Анна Ивлева.

«В МГУ лучшие преподаватели, у него величественная история», — считают студентки Алина Волотова и Елена Мухтиярова.

«У нас очень качественные практикумы, лаборатории, много оборудования, реактивов, очень много, что можно делать», — подчеркнул Константин Соболев, студент химфака.

«В России очень хорошая геология, здесь учиться нравится», —рассказали студенты из Китая.

«Это дом, в котором есть все: и поддержка, и дисциплина, и любовь, и взаимоуважение. МГУ — это все», — заключила студентка первого курса журфака Амина Тугушева.