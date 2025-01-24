Остужение мороженым: можно ли сбить температуру при ОРВИ холодным лакомством
Врач Садиков: мороженое не поможет сбить температуру при ОРВИ
Фото: 5-tv.ru
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В самолечении не все методы хороши.
Любимая многими сладость из детства — мороженое — не поможет в лечении простуды, а сбить таким способом температуру не получится. Этим с изданием Газета.ру поделился врач Илья Садиков.
«Мороженое не сможет сбить температуру, поэтому лучше прибегнуть к другим методам», — предупреждает доктор.
По мнению специалиста, надежнее для болеющего будет обтереться холодной водой или наложить оздоровительный компресс в том месте, где находятся крупные сосуды, — в локтевые области, на подмышки, у складок паха и под коленями.
Однако врач не запрещает полакомиться мороженым во время привычного сезонного ОРВИ, поскольку считает, что от одной порции вреда не последует.
«Вирусы находятся внутри клеток, и мороженое на них никак не влияет», — дополняет он.
Также эксперт отмечает, что желание вылечиться самостоятельно при высокой температуре может привести к опасным последствиям, поэтому важно вовремя обращаться в больницу.
Если температура составляет более 38 градусов и переносится тяжело, то необходимо немедленно выяснить причину такого состояния у врача и следовать его указаниям.
Садиков добавил, что аппетит будет снижен при высокой температуре, поэтому особо важно обильно пить теплую жидкость. Не стоит забывать о регулярном проветривании помещения, а также лучше воздержаться от длительных горячих ванн, как и от укутывания в одеяла.
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