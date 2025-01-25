Не игнорируйте знаки Вселенной: прогноз Таро на февраль 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Екатерина Кузнецова рассказала, как пройдет второй месяц года.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на февраль 2025 года.

Основная энергия февраля 2025 года (Карта Таро — Восьмерка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Восьмерка Жезлов всегда скрывает от нас информацию. Мы до конца не можем узнать, к чему готовиться. В этом месяце будет много движения, поэтому нужно запастись энергией. Подстраивайтесь под то, как будут развиваться события.

Кто-то будет решать вопросы с переездом, у кого-то могут проходить командировки. Другие решат, что им недостаточно в жизни движения и попробуют это исправить.

Прогноз финансов на февраль 2025 года (Карта Таро — Дьявол, Рыцарь Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Карта говорит о том, что кто-то до конца не прошел главный урок. Это может быть связано с деньгами, риском, фортуной.

Но, прежде всего, энергии проверяют нас на прочность — насколько мы умеем отказываться от соблазнов в пользу чего-то более важного. Помните, что жизнь состоит не только из финансов.

Дьявол — это также про большие деньги и про возможность улучшить материальное положение. Но не стоит забывать, что есть законы, которые нужно всегда соблюдать.

Личная жизнь в феврале 2025 года (Карты Таро — Семерка Жезлов, Шестерка Мечей)

Фото: 5-tv.ru

В этом месяце есть вероятность ощутить нежелание пускать какого-то человека к себе на территорию. Вы будете отстаивать свои границы.

Карта также указывает нам путь. Здесь любое действие идет из состояния созерцания своего внутреннего мира. Следует помнить о том, что в диалоге оба участника должны выслушать друг друга, тогда конфликты будут разрешаться быстрее.

Шестерка Мечей говорит о том, что кого-то настолько достанут имеющиеся отношения, что есть большой риск их разрыва.

Совет на февраль 2025 года (Карта Таро — Суд)

Фото: 5-tv.ru

Карта призывает нас увидеть знаки, которые будет нам посылать Вселенная. Здесь есть большие возможности для внутреннего пробуждения и для того, чтобы вытащить нутро наружу, разобраться во всем.

Можно что-то исправить в своей жизни, но сделать это, прибегнув к новым действиям. Благодарите за опыт, который получили — любой, даже если он негативный.

Прогресс в жизни возможен только через переоценку ценностей и через желание воспользоваться возможностями, которые предоставляет жизнь. Учитесь мыслить шире, отпускайте груз прошлого и смотрите на мир широко открытыми глазами.

Позвольте себе быть настоящими и больше не носить социально одобряемую маску. Чем искреннее мы сами с собой, тем больше возможностей, чтобы наш путь был интересным, долгим, разнообразным и счастливым.

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