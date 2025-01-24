Кузница кадров: Путин поздравил коллектив МГУ с присвоением ордена «За доблестный труд»
Путин поздравил коллектив МГУ с присвоением ордена «За доблестный труд»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Президент РФ вместе с ректором вуза осмотрели экспозицию музея истории МГУ.
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив МГУ с присвоением вузу ордена «За доблестный труд». Глава государства сегодня посетил вуз и вручил орден ректору МГУ Виктору Садовничему.
Главный вуз страны был награжден в конце прошлого года за свой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, а также развитие российской науки и образования. Путин, выступя сегодня перед коллективом вуза, отметил, что МГУ занимает лидирующую, системообразующую роль во всей системе отечественного высшего образования и задает тон развитию этой сферы.
«Для сотрудников университета, его студентов, аспирантов, воспитанников это огромная честь и еще большая ответственность. Поэтому так важно обязательно приумножать достижения предыдущих поколений ученых, преподавателей, выпускников университета», — сказал Владимир Путин.
Призедент в заключение добавил, что МГУ есть и продолжит быть главной кузницей кадров.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Ранее сегодня Владимир Путин и Виктор Садовничий осмотрели экспозицию музея истории МГУ в Фундаментальной библиотеке университета. Ректор вуза показал президенту главные реликвии высшего учебного заведения.