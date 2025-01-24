В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей Эрмитажа

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Сотрудники Росгвардии проверяют территорию.

В Санкт-Петербурге в музее Эрмитаж провели эвакуацию посетителей после анонимного сообщения о возможной угрозе. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе учреждения.

«Поступило сообщение, сами не знаем, какая угроза была. Эвакуировали главный музейный комплекс», — говорится в сообщении.

Сотрудники службы безопасности Эрмитажа и Росгвардии проверяют территорию. В том числе залы с экспозициями и служебными помещениями.

В пресс-службе уточнили, что посетители, которые приобрели билеты на выставку 24 января, смогут посетить ее в любой другой день.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в доме в Невском районе Санкт-Петербурга погиб один человек в результате пожара. Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Коллонтай. На момент прибытия спасателей пламя охватило комнату площадью 12 квадратных метров. Площадь пожара составляла два «квадрата». В результате погиб мужчина. Для ликвидации возгорания были задействованы три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.