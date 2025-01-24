«Движущая сила»: более 95% составляет доля малого бизнеса в сельском хозяйстве России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Фермерские хозяйства и личные подворья выращивают около 70–75% овощей и картофеля в стране.

Доля малого бизнеса в сельском хозяйстве России превышает 95%. Об этом сообщила глава профильного министерства Оксана Лут на форуме «Развитие малого агробизнеса России».

«Это огромная движущая сила для нас, для нашей продовольственной безопасности, для наших граждан, которых мы должны обеспечить едой», — подчеркнула она.

По данным Лут, в стране зарегистрированы более 160 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и более 17 миллионов личных подворий. На их долю приходится около 29% зерновых культур и 70–75% овощей и картофеля, выращиваемых в России. Растет у них и объем производства сахарной свеклы (12%) и подсолнечника (39%).

Хорошей нишей для малого бизнеса глава Минсельхоза назвала производство плодово-ягодной продукции. На поддержку этой отрасли государство в 2025 году направит, как и в прошлом году, 15 миллиардов рублей.

В декабре на XI конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» Лут заявила о планах министерства обеспечить технологическое лидерство России в сфере агропромышленного комплекса (АПК) за ближайшие 12 лет.

Министр напомнила, что страна опирается на свою продовольственную безопасность в вопросах обеспечения суверенитета. При этом из-за того, что в последние годы основное внимание уделялось увеличению объемов производства, отрасль сельского хозяйства меньше занималась технологиями.

Для развития технологий в этой сфере был разработан новый национальный проект под названием «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который начнет действовать в 2025 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вв«Тимирязев-Центре» открылась интерактивная площадка Город профессий АПК «Я в Агро», где можно попробовать себя в разных профессиях в сфере агропромышленного комплекса.