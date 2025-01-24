Командиры ВСУ приковали своих боевиков цепями и бросили умирать под Харьковом

Фото, видео: www.globallookpress.com/©Yves Choquette

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На телах были обнаружены следы пыток.

В Харьковской области боевиков ВСУ приковали к стене собственные командиры и оставили умирать. Их тела обнаружили бойцы ВС РФ. Об этом сообщила группа армий «Север» в своем Telegram-канале.

Трупы нашли в одном из помещений укрепления ВСУ, взятого бойцами под Харьковом. Оказывается, над боевиками издевались украинские командиры, пытали, а потом сковали цепями. В таком состоянии их оставили умирать без еды и воды. Один из них пытался освободиться, но безуспешно.

«Наши следственные органы обязательно проведут экспертизу, однако уже сегодня понятно, что ВСУшники умерли в страшных муках, а на их телах отчетливо видны следы пыток», — говорится в сообщении.

К слову, о похожей ситуации рассказал пленный боевик Павел Короколин. По его словам, командование относилось к нему и к остальным как к пушечному мясу. Тела же оставляют на поле боя.

Короколин также рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) принудительно привезли его в военкомат, на следующей день он уже находился на обучении в Новомосковске Днепропетровской области. Вскоре Короколина перевели в Сумскую область, после чего отправили в Курскую. Там он получил контузию на третий день.

Боевик решил дезертировать, но его поймали и отправили обратно. Тогда Короколин решил сдаться в плен ВС РФ и сохранить свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как черные трансплантологи тайно забирали органы у боевиков ВСУ.