Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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ВСУ продолжают нести потери на поле боя.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что также российские военнослужащие освободили Петропавловку, Воздвиженку, Волково, Соленое и Шевченко. В результате боевых действий противник потерял более 4050 боевиков и различную военную технику. В том числе семь бронетранспортеров М113 производства США, бронетранспортер Pasi финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американскую боевую бронированную машину HMMWV.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российская армия освободили населенный пункт Соленое в ДНР.