В Сергиевом Посаде отразили атаку украинского беспилотника

Фото: © РИА Новости/ Алексей Куденко

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На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

«Силами ПВО Минобороны в Сергиево-Посадском городском округе отражена атака БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

В результате падения обломков никто не пострадал. Разрушений также удалось избежать. Администрация подчеркнула, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

К слову, ПВО сбили дрон ВСУ в Троицком административном округе Москвы. Кроме того, БПЛА были ликвидированы в Коломне и Раменском. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что за прошедшую ночь силы ПВО РФ уничтожили 121 беспилотник ВСУ над территорией России. Всего украинские БПЛА атаковали 13 регионов. Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области.