После ДТП в Волгоградской области в больнице остаются 11 человек

Фото: Telegram/ГУ МВД России по Волгоградской области/VOLG_34MVD

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Один ребенок погиб.

После аварии в Волгоградской области с участием школьного автобуса в больницах остаются 11 человек, среди них десять — это дети. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

Известно, что один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Состояние восьми пострадавших оценивается как среднее, а у двоих — легкая степень тяжести.

«В волгоградской больнице № 7 медицинскую помощь получают десять детей, один взрослый продолжает лечение в больнице № 15», — написано в публикации.

Авария произошла 23 января в Октябрьском районе на 88-м километре трассы Волгоград-Котельниково-Сальск. В региональном МВД уточнили, что школьный автобус «ПАЗ» столкнулся с легковым автомобилем Hyundai ix35. Внутри автобуса находилось около 20 учеников, один ребенок погиб.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело согласно части 2 статьи 238 Уголовного кодекса (УК) РФ, «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае при пожаре погибли двое детей и женщина. Многие жители горящих домов смогли эвакуироваться самостоятельно.