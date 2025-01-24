«Будет очень тяжело»: газ в Приднестровье закончится через два дня

Газ в Приднестровье закончится через два дня

Фото: © РИА Новости

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В некоторых квартирах температура достигает лишь десяти градусов тепла.

Газ в Приднестровье скоро закончится, запасов осталось на два дня. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в беседе с одним из российских федеральных телеканалов.

«Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе. И без него будет очень тяжело», — сказал он.

По словам Красносельского, власти делают все, чтобы спасти граждан, но ситуация остается очень сложной, поскольку в Приднестровье газифицированная теплоэнергетика и проживать в таких условиях будет невозможно.

К примеру, в некоторых квартирах температура достигает всего лишь десяти градусов тепла. Особенно тяжело одиноким пенсионерам. Люди пытаются согреться всеми доступными способами, что приводит к увеличению несчастных случаев, вплоть до летальных исходов.

Красносельский подчеркнул, что поставкам газа в регион препятствует Молдавия.

Прекращение поставок газа РФ в Молдавию

Российский «Газпром» с 1 января 2025 года прекратил поставки газа компании «Молдовагаз» из-за отказа Кишинева возместить задолженность за прежние поставки.

Одновременно молдавской компании было направлено уведомление о том, что она регулярно не исполняет платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением. Задолженность молдавской стороны за потребленное топливо российская сторона оценивает в 709 миллионов долларов.

После прекращения поставок российского газа власти Молдавии и Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Молдавии Майя Санду назвала условие для помощи Приднестровью.