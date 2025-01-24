«Вымышленные суммы»: адвокат Муцениеце о больших алиментах от Прилучного

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Предполагалось, что актриса получает от 370 тысяч на двоих детей.

Актриса Агата Мцуцениеце не получает от бывшего супруга Павла Прилучного больших алиментов, сообщила адвокат артистки Наталья Мелешкина.

«Опубликованная информация не имеет отношения к истинному положению дел, указанные суммы алиментов вымышленные, существенно завышены», — уверяет она.

На днях появилась информация о том, что Павел выплачивал в общем от 370 до 500 тысяч рублей на обоих детей.

По словам юриста Мелешкиной, Агата остается деликатной в том, что касается сына, так как не хочет травмировать его психологическое состояние. Актриса сосредоточена на здоровьи мальчика и хочет, чтобы тот не переживал.

Напомним, что весной 2024 года Муцениеце судилась с Прилучным. Актеры договаривались, что после разрыва Павел будет выплачивать на каждого ребенка 100 тысяч рублей. В итоге Агата начала требовать повысить сумму и выиграла в суде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бабушка Тимофея Прилучного не смогла поздравить внука c днем рождения.