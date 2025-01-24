«Готовы к диалогу»: Россия частично возобновила работу в Арктическом совете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Последние два года деятельность организации была фактически заморожена. Такое решение приняли западные страны из-за ситуации на Украине.

Россия частично возобновила работу в Арктическом совете. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с агентством РИА Новости.

«На данном этапе взаимодействие по линии Арктического совета возобновлено частично», — сказала она.

Захарова отметила, что по инициативе норвежского председательства во второй половине 2024 года состоялось заседание в форме видео-конференции по вопросам климата, защиты окружающей среды, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации. В этих встречах также приняли участие представители российских организаций.

«И сейчас готовы к диалогу по вопросам арктической повестки, в том числе в рамках Арктического совета, при условии, что он будет осуществляться на равноправной и взаимовыгодной основе», — подчеркнула Захарова.

Однако возобновление встреч «Арктической пятерки» не обсуждается. По словам официального представителя МИД РФ, доверительный диалог станет возможным, если западные страны откажутся от антироссийских действий.

Арктический совет является межправительственной организацией арктических государств. Он был учрежден в 1996 году. В него входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. Под контролем совета осуществляется около 80 проектов, направленных на защиту окружающей среды Арктики.

Деятельность объединения последние два года была фактически заморожена. Такое решение приняли западные страны из-за событий на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия владеет 50% ледоколов по всему миру.